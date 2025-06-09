Эксперты поспорили, эффективнее ли геймеры в качестве операторов БПЛА

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Человек, привыкший к виртуальному пространству, гораздо быстрее научится тонкостям управления БПЛА, однако у него притуплено чувство реальности. С другой стороны, в перспективе беспилотниками можно будет управлять с максимально безопасной дистанции.

Об этом говорили участники «Форума будущего 2050», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учить сейчас надо этих пилотов не только поражать цель, но и правильно маскироваться, выдвигаться, информационную безопасность соблюдать, иначе очень быстро раскусят, найдут и выпилят. Это очень высокоинтеллектуальный труд, нужен высокообразованный человек. То есть просто взять какого-то геймера, который просто умеет классно катать мышкой – не решение проблемы. Скорее, этот геймер, если не будет обладать другими навыками, он не станет высококлассным пилотом, потому что его уничтожат в одном из первых столкновений», – сказал военный блогер Юрий Подоляка.

Ему возразил гендиректор ООО «Рус. Цифра» Кирилл Малафеев, который согласился, что человек из виртуального пространства не осознаёт опасности, однако «обучить бояться намного проще, чем обучить непосредственно управлению БПЛА», при этом обычных солдат чаще обучить управлению дроном тяжелее, чем геймера.