Россия может разорить МОК в суде, но не будет

Елена Острякова.  
11.02.2026 20:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 628
 
Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спорт


Россия будет «выгрызать свое возвращение в олимпийскую семью» любыми методами – вплоть до «угроз политико-юридического характера».

Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил «Центральному каналу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет «выгрызать свое возвращение в олимпийскую семью» любыми методами – вплоть до «угроз...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вот, например, последнее, что мы высказали нашим иностранным визави. Мы же тратим деньги на подготовку спортсменов: кормим, воспитываем, медицина, сборы, кто-то зарплаты получает, если это сборные команды.

Так давайте посчитаем, сколько мы потеряли денег за годы отстранения России… Если мы на круг посчитаем и в швейцарский суд подадим иск. МОК будет банкротом», – сказал Дегтярев.

Он уточнил, что такой иск уже готов, но подавать его не придется, потому что Россия «на грани восстановления». Министр рассчитывает, что на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анжелесе российская команда выступит с гимном и флагом.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить