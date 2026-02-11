Россия может разорить МОК в суде, но не будет
Россия будет «выгрызать свое возвращение в олимпийскую семью» любыми методами – вплоть до «угроз политико-юридического характера».
Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил «Центральному каналу», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Вот, например, последнее, что мы высказали нашим иностранным визави. Мы же тратим деньги на подготовку спортсменов: кормим, воспитываем, медицина, сборы, кто-то зарплаты получает, если это сборные команды.
Так давайте посчитаем, сколько мы потеряли денег за годы отстранения России… Если мы на круг посчитаем и в швейцарский суд подадим иск. МОК будет банкротом», – сказал Дегтярев.
Он уточнил, что такой иск уже готов, но подавать его не придется, потому что Россия «на грани восстановления». Министр рассчитывает, что на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анжелесе российская команда выступит с гимном и флагом.
