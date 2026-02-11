FPV скоро начнут доставать до Киева, – снайпер ВСУ

Анатолий Лапин.  
11.02.2026 15:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 487
 
Вооруженные силы, Дзен, Киев, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Россия постоянно развивает средства доставки дронов, в том числе FPV. Не стоит удивляться, что вскоре ими начнут бить по Киеву.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия постоянно развивает средства доставки дронов, в том числе FPV. Не стоит удивляться, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Уже в Сумы, в Сумскую область залетает «Гербера» с FPV-шками. «Гербера», должен сказать, и для киевлян, она долетает и до Киева, и она может быть ретранслятором для FPV.

То есть, не надо удивляться, что если FPV-шки вдруг появятся и в Киеве в том числе. Не в таком количестве, естественно, но в каком-то, если эти аппараты не будут сбивать заранее.

FPV-шки становятся такой вот силой террора в городах, их дальность растёт, растут различные качества ретриков (ретрансляторов, – авт.), которые поднимаются вместе с ними. И там уже всё зависит, естественно, от заряда, от того, насколько их хватит технологически – сделать так, чтобы продержался заряд, и он смог вылететь и атаковать объект», – заявил Прошинский.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить