FPV скоро начнут доставать до Киева, – снайпер ВСУ
Россия постоянно развивает средства доставки дронов, в том числе FPV. Не стоит удивляться, что вскоре ими начнут бить по Киеву.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Уже в Сумы, в Сумскую область залетает «Гербера» с FPV-шками. «Гербера», должен сказать, и для киевлян, она долетает и до Киева, и она может быть ретранслятором для FPV.
То есть, не надо удивляться, что если FPV-шки вдруг появятся и в Киеве в том числе. Не в таком количестве, естественно, но в каком-то, если эти аппараты не будут сбивать заранее.
FPV-шки становятся такой вот силой террора в городах, их дальность растёт, растут различные качества ретриков (ретрансляторов, – авт.), которые поднимаются вместе с ними. И там уже всё зависит, естественно, от заряда, от того, насколько их хватит технологически – сделать так, чтобы продержался заряд, и он смог вылететь и атаковать объект», – заявил Прошинский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: