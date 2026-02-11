FPV скоро начнут доставать до Киева, – снайпер ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия постоянно развивает средства доставки дронов, в том числе FPV. Не стоит удивляться, что вскоре ими начнут бить по Киеву.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил заявил бывший командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин Прошинский с позывным «Дед», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

