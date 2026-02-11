Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Либеральные протесты не приведут к смене власти в России.

Об этом наемник ВСУ из объявленной в РФ террористической организации РДК Алексей Левкин (в реестре экстремистов и террористов РФ) заявил в интервью украинской нацистской пропагандистке Янине Соколовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Светить фонариками и кидаться стаканчиками – это путь в никуда. Злодея и преступника силовика нужно бить чем-то твердым и кидать в него чем-то, от чего ему будет очень больно. Это единстенный путь, который может привести к свободе. К тому, что происходит в либеральном лагере, я отношусь с улыбкой… Они так чувствуют свою борьбу, но я бы не хотел, чтобы люди им верили», – рассуждал Левкин.

Особенно его возмущает борьба с коррупцией, которую якобы ведет террористическая организация ФБК, основанная покойным блогером-экстремистом Алексеем Навальным.