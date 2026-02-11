«Борьба с коррупцией не нужна» – предатель из РДК учит навальнистов Родину «любить»

Елена Острякова.  
11.02.2026 16:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 306
 
Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Либеральные протесты не приведут к смене власти в России.

Об этом наемник ВСУ из объявленной в РФ террористической организации РДК Алексей Левкин (в реестре экстремистов и террористов РФ) заявил в интервью украинской нацистской пропагандистке Янине Соколовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Светить фонариками и кидаться стаканчиками – это путь в никуда. Злодея и преступника силовика нужно бить чем-то твердым и кидать в него чем-то, от чего ему будет очень больно. Это единстенный путь, который может привести к свободе.

К тому, что происходит в либеральном лагере, я отношусь с улыбкой… Они так чувствуют свою борьбу, но я бы не хотел, чтобы люди им верили», – рассуждал Левкин.

Особенно его возмущает борьба с коррупцией, которую якобы ведет террористическая организация ФБК, основанная покойным блогером-экстремистом Алексеем Навальным.

«Нельзя верить тем, кто хочет, чтобы в России не было коррупции. Если бы в России не было коррупции, я бы никогда свободы не увидел. Потому что в преступном государстве должна быть коррупция. Все должно быть максимально расхлябанно и плохо. И только тогда будет шанс это изменить», – сказал власовец.

