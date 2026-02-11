Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Православные молдавского села Дренеу, помолившись, с криками «Христос а ынвият!» (Христос воскрес – молд.) штурмом взяли свой храм и провели там богослужение.

Храм Успения Пресвятой Богородицы пытается отобрать у Молдавской митрополии Московского патриархата так называемая раскольническая «бессарабская митрополия», учрежденная в Румынии. Всё происходит по ранее обкатанной на Украине схеме.

В знак протеста настоятель отец Александру заперся внутри вместе со своей семьей, но власти выставили у входа в храм полицию. Православные были вынуждены молиться на улице.

Но во вторник они прорвали кордон, и архиепископ Унгенский и Ниспоренский Петр отслужил в церкви заутреню и вечерю.

«Наша вера жива! Наша Церковь жива, потому что ее строили наши предки, и сохраняли наши предки, и мы ее защищаем! Никогда еще столько адвокатов не изъявляло желание защитить нашу Церковь!» – обратился иерарх к пастве.

По его словам, даже румынские адвокаты вызвались добровольно защищать права митрополии Молдовы и доказать, что решение высшей судебной палаты о передаче храма «бессарабской митрополии» незаконно.

Однако радость православных Деренеу была недолгой. «Митрополия Бессарабии» призвала «все государственные учреждения к немедленному и решительному вмешательству», и молдавская полиция с готовностью откликнулась на этот призыв.

Спецназ полиции и вооруженные дубинками офицеры ворвались в храм и провели задержание примара (мэра) Деренеу Василе Ревенко, адвоката священника и еще четырех человек. В результате этой «спецоперации» церковь была снова заперта на замок, а у дверей поставлена полицейская охрана.

Бывший президент Молдовы Игорь Додон считает, что конфликтную ситуацию разрешит только местный плебисцит, который нужно провести как можно скорее.

«В настоящее же время необходимо освободить всех, кто был задержан полицией. Это очень опасно, когда власти поджигают наш общий дом», – написал Додон в своем тг-канале.

Экс-министр образования Корнелиу Попович считает, что договор о переходе церкви в «бессарабскую митрополию» был подписан с нарушениями.

«Христианская община – это люди, а не один священник. Не было консультации с общиной, и это – проблема», – заявил Попович в эфире «Первого в Молдове».

Глава Координационного комитета «Победа» Алексей Петрович напоминает, что церковь в Деренеу была построена в 1827 году, во времена, когда Молдова входила в состав Российской империи.

«На карте Бессарабской губернии без труда можно отыскать село Деренеу, тогда именовавшееся Деренев», – сказал Петрович.

Политолог Дмитрий Чубашенко констатирует молчаливую поддержку структурами ЕС «всех безобразий молдавской власти».

«У этой власти своя фанатичная вера в то, что «Русская Церковь» – это враждебная организация, стоящая на пути движения Молдовы в Европу. Отнять храм у чужих «русских» и отдать их «своим» румынским, европейским — это один из догматов символа веры кишиневских проевропейцев», — пишет Чубашенко.

«От этой истории властям будет очень сложно отмыться, как бы они не старались», – уверен экс-замминистра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп.

А журналист Валерий Балан уверен, что с Деренеу начнется падение прозападного режима Майи Санду.