По логике принятых на Украине законов, даже поэт Тарас Шевченко должен подпадать под действие требований дерусификации.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью «Украинской правде» заявил глава Украинского института нацпамяти, выходец из запрещенного в РФ неонацистского подразделения «Азов» Александр Алферов.

Издание, отметив, что он является одним из неформальных авторов закона «О деколонизации» (дерусификации), спросило, как провести грань между «национальным деятелем, который жил и работал в эпоху безгосударственной нации и российским имперцем украинского происхождения».

В частности, был задан вопрос, можно ли считать украинцами композитора Чайковского и адмирала Макарова.

«Музыкальная академия в Киеве была названа в честь Чайковского по примеру Московской музыкальной академии. Причастность Петра Ильича к появлению этого заведения – незначительна. Поэтому выводы о необходимости переименования академии связаны с тем, что это просто русская калька. Был ли Чайковский этническим украинцем, не играет в этом контексте особой роли. Происхождение – не универсальный маркер, иногда оно вводит нас в заблуждение. Канцлер российской империи Безбородько – украинец по происхождению. Если бы закон действовал без исключений, то первым, кто попал бы под закон «О деколонизации» – академик императорской академии художеств Тарас Григорьевич Шевченко. Мы говорим, что есть исключения для тех, кто сделал вклад в культуру или в науку. И вот теперь вопрос: вклад в науку во времена Российской империи – это вклад в какую науку? Украинскую?», – сказал Алферов.

Он считает, что адмирал Макаров (уроженец Николаева) «не нес русскую идею в массы», а потому не подпадает подпадает под дерусификацию.

«Грубо говоря, он не был Столыпиным, а был военнослужащим, ученым – так решила экспертная комиссия в составе Института национальной памяти. Она работает автономно от нас. Но у местной общины Николаева есть полное право самостоятельно решить, сносить ли в городе памятник Макарова», – добавил неонацист.

По его словам, формально под дерусификацию подпадает и известный футбольный тренер Владимир Лобановский. При этом советского ракетостроителя Сергея Королева он назвал «украинцем, который продемонстрировал советской системе, которая его гноила, что он – украинец».