«Подняли все спецслужбы» – офицер ВСУ анонсирует теракты и блэкаут в Москве

Вадим Москаленко.  
09.02.2026 22:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1508
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Киев готовит серьёзные обстрелы и теракты в Москве, которые начнутся сразу после окончания мирных переговоров.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем с позывным «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев готовит серьёзные обстрелы и теракты в Москве, которые начнутся сразу после окончания мирных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для многих украинцев это очень болезненный вопрос: а почему не до Москвы добиваем? Ведь президент в прошлом году обещал блэкауты в Москве. Разве это не актуально – поступать симметрично?», – спросил ведущий.

«Абсолютно актуально. Но в текущий момент времени, пока идёт переговорный процесс, есть некоторые ограничения. Но то, что делают наши спецслужбы – вы ж не думаете, что это всё стоит на паузе.

Иногда для того, чтобы хорошо пропахать, нужно долго запрягать вола и плуг. Поэтому меры в отношении Москвы мы пока оставим за скобками. Но я убеждён, что если Россия не поймёт критичность ситуации и не начнёт отползать, то эти меры будут реализованы», – вещал Федоренко.

Тем не менее, по его мнению, Киев должен безостановочно просить у западных стран ракеты – и наносить ими удары по российской энергетике.

«Нужно системное воздействие на стратегическом уровне. Украинские беспилотники и ракеты должны безостановочно бить по объектам, которые добывают, перерабатывают, перегоняют нефтепродукты. Это основные деньги для ведения войны против Украины, которые есть у РФ», – рассуждал ВСУшник.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить