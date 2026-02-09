Киев готовит серьёзные обстрелы и теракты в Москве, которые начнутся сразу после окончания мирных переговоров.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем с позывным «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для многих украинцев это очень болезненный вопрос: а почему не до Москвы добиваем? Ведь президент в прошлом году обещал блэкауты в Москве. Разве это не актуально – поступать симметрично?», – спросил ведущий.

«Абсолютно актуально. Но в текущий момент времени, пока идёт переговорный процесс, есть некоторые ограничения. Но то, что делают наши спецслужбы – вы ж не думаете, что это всё стоит на паузе.

Иногда для того, чтобы хорошо пропахать, нужно долго запрягать вола и плуг. Поэтому меры в отношении Москвы мы пока оставим за скобками. Но я убеждён, что если Россия не поймёт критичность ситуации и не начнёт отползать, то эти меры будут реализованы», – вещал Федоренко.