Один бесплатный катафалк. Одесса превратилась в зону не погребённых ВСУшников

Компенсация родне за смерть ВСУшника составляет по укро-закону 15 миллион гривен, а в случае особых геройств — и того больше. Несмотря на это, норма не соблюдается.

Отсюда и столько «пропавших без вести», «дезертиров», «самоубийц» и горы трупов, в крови которых «случайно» находят наркотики — что угодно, лишь бы не платить. Но тут оказалось, что в Одессе не дают вообще никаких копеек даже за тех, из кого не удалось слепить уклонистов и наркоманов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

О «зраде» раструбили нацистские ветеранские организации и homo erectus из института нацпамяти — «эль скандаль при посторонних» случился. В телевизор набежали и давай вопить: отношение, мол, к «героям» скотское, привозят их в мусорных мешках, «бесплатный катафалк — единственный на город, семьи урны с прахом дома хранят, потому что похоронить не на что!..».

При этом, согласно нацистской выборке, на одном только одесском Западном кладбище больше 800 свежих захоронений, по остальным восьми просто нет статистики. Видать, устрашает.

И только в Одессе, по данным местной шайки Veterans Hub, власти забили на помощь при захоронении — в других регионах якобы из бюджетов что-то выделяют и могилы бесплатно копают.

А теперь вспоминаем, что есть в Одессе власть? Во-первых, она сугубо военная на областном и городском уровнях («западэнии» и не снилось). Во-вторых, а радости сколько у нацовья было, когда пришлые гауляйтеры воцарились в городе! И при этом кто «пожэр» гробы? Опять долгоносик?..

«Когда солдат приходит «на щите», семья сталкивается со сбором денег и обращением к коммерческим организациям, чтобы хоронили, — говорит мать убитого солдата Ирина Орлянская. — Привезти бойца, процедура прощания, закопать могилу — все за свои деньги, банально подставка под гроб — две тысячи гривен. Пожилые родственники возле гроба не могут стоять, им нужны стулья, вынос одного — 800 гривен. За эти деньги можно новый стул купить».

Вместо миллиона эта женщина получила 12 тысяч гривен, и то — через полгода после похорон и пройдя массу унизительных процедур.

Еще одна мать — Олеся Суховерхова:

«Ко мне пришли из ТЦК и сказали: «У вас оповещение о без вести пропавшем, но мы знаем, что ваш сын погиб — не ищите». Развернулись и уехали… Как себя человек поведет в этой ситуации? Кто-то и руки на себя наложит».

Эта мать вообще не получила ни копейки.

А вот теперь вспоминаем, как недавно СБУ вместе с полицаями да еще и с Антимонопольным комитетом «разоблачили» схемы одесских чиновников, по которым они разворовывали бюджет на похороны ВСУшников.

Пятерых негодяев, включая начальника похоронного коммунального предприятия, повязали со спецэффектами и «маски-шоу». И подсчитали, что украли они аж… два миллиона гривен!.. Два! Тогда как только на одного убитого, напомню, полагается 15 миллионов! Вы только о масштабах этих хищений подумайте — они же миллиардные!..

Вот патриотическая общественность и возмутилась — с нею не поделились. Не о матерях же, в самом деле, думать — их за лишние разговоры и «на подвал» можно будет сдать… И в этой консерватории уже ничего не подправить.