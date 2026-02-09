«ВСУ и не думают сдаваться, переговоры с Киевом обречены» – ветеран СВО

Максим Столяров.  
09.02.2026 20:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 976
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российские военные, наблюдая упорство ВСУ, давно осознали бесперспективность любых переговоров с Киевом.

Об этом в эфире видеоблога «Форпост Видео» заявил мобилизованный десантник, вернувшийся на СВО после тяжёлого ранения Никита Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные, наблюдая упорство ВСУ, давно осознали бесперспективность любых переговоров с Киевом. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Среди моих товарищей все очень устали кататься на этих качелях. Мы слышим бесконечно, что будет новый раунд переговоров в такой конфигурации, в другой конфигурации. Но это же все ни к чему не приводит.

И это как в той сказке, где кричали волки-волки, и когда волки пришли, уже никто не отреагировал. Сейчас уже особо никто не реагирует, что кто-то там что-то говорит.

То, что мы видим на земле в своей работе – ничего особенно не меняется. Никаких предпосылок к тому, чтобы противник просил о пощаде, нет. Никакого нашего ослабления тем более нет. Откуда бы быть переговорам – не очень понятно», – сказал Третьяков.

«Мы все знаем, что ДНР еще не полностью освобождена. Херсонская, Запорожская область – не полностью. И простому солдату ничего не понятно, имеет ли вообще под собой все это какой-то смысл, или это просто спектакль, разыгрываемый для одного-двух актеров.

Я думаю, что пока что все переговоры обречены на неуспех. Потому что и нашему руководству, и руководству противника кажется, что они могут еще достигнуть большего на поле боя.

Соответственно, искренней заинтересованности в том, чтобы договориться о прекращении конфликта, пока что нет. Мы видим это по заявлениям, по делам, поэтому слова можно игнорировать», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить