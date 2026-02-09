«ВСУ и не думают сдаваться, переговоры с Киевом обречены» – ветеран СВО

Российские военные, наблюдая упорство ВСУ, давно осознали бесперспективность любых переговоров с Киевом.

Об этом в эфире видеоблога «Форпост Видео» заявил мобилизованный десантник, вернувшийся на СВО после тяжёлого ранения Никита Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Среди моих товарищей все очень устали кататься на этих качелях. Мы слышим бесконечно, что будет новый раунд переговоров в такой конфигурации, в другой конфигурации. Но это же все ни к чему не приводит.

И это как в той сказке, где кричали волки-волки, и когда волки пришли, уже никто не отреагировал. Сейчас уже особо никто не реагирует, что кто-то там что-то говорит.

То, что мы видим на земле в своей работе – ничего особенно не меняется. Никаких предпосылок к тому, чтобы противник просил о пощаде, нет. Никакого нашего ослабления тем более нет. Откуда бы быть переговорам – не очень понятно», – сказал Третьяков.