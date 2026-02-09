Сербия и Словакия помогают нам убивать русских – ВСУшник
Сербия и Словакия, несмотря на якобы пророссийскую риторику, продолжают снабжать Украину оружием.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, мобилизованный в ВСУ.
«Вот в Словакии они против нас, демонстрируют такую антиукраинскую настроенность на словах антиевропейскую, но с другой стороны, шекели за 155-миллиметровые снаряды, за стволы они любят зарабатывать. И они продолжают нас снабжать», – сказал выступающий.
Он признал, что военные поставки для Украины ведет и Сербия.
«Казалось бы, сербы до 2022 года – братушки, дружба на 100 лет и тому подобное. Но именно за счет того, что русские умудрились достать заодно и сербов, у нас идут, насколько я знаю, с 2023 года поставки по разной артиллерийской номенклатуре», – утверждает Киричевский.
