Сербия и Словакия помогают нам убивать русских – ВСУшник

Игорь Шкапа.  
09.02.2026 19:10
  (Мск) , Киев
Просмотров: 439
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Сербия и Словакия, несмотря на якобы пророссийскую риторику, продолжают снабжать Украину оружием.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, мобилизованный в ВСУ.

«Вот в Словакии они против нас, демонстрируют такую антиукраинскую настроенность на словах антиевропейскую, но с другой стороны, шекели за 155-миллиметровые снаряды, за стволы они любят зарабатывать. И они продолжают нас снабжать», – сказал выступающий.

Он признал, что военные поставки для Украины ведет и Сербия.

«Казалось бы, сербы до 2022 года – братушки, дружба на 100 лет и тому подобное. Но именно за счет того, что русские умудрились достать заодно и сербов, у нас идут, насколько я знаю, с 2023 года поставки по разной артиллерийской номенклатуре», – утверждает Киричевский.

