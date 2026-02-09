Сербия и Словакия помогают нам убивать русских – ВСУшник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сербия и Словакия, несмотря на якобы пророссийскую риторику, продолжают снабжать Украину оружием.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, мобилизованный в ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вот в Словакии они против нас, демонстрируют такую антиукраинскую настроенность на словах антиевропейскую, но с другой стороны, шекели за 155-миллиметровые снаряды, за стволы они любят зарабатывать. И они продолжают нас снабжать», – сказал выступающий.

Он признал, что военные поставки для Украины ведет и Сербия.