Украина должна взять под свой контроль все приграничные области РФ, а потом даже дойти до Китая.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил майор ВСУ из неонацистского формирования «Карпатская сечь» Алексей Ткаченко.

У него поинтересовались, где должна проходить новая граница Украины.

«Я считаю, что нам нужно все смежные области взять под контроль, а также Ставропольский край, чтобы заблокировать России выход на Кавказ», – ответил Ткаченко.

По его словам, в Курской области Украина показала, что имеет соответствующие наработки, к которым он отнес оккупационную комендатуру.