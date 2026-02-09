В ВСУ грозятся занять Ставропольский край и отрезать Россию от Кавказа

Игорь Шкапа.  
09.02.2026 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 714
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна взять под свой контроль все приграничные области РФ, а потом даже дойти до Китая.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил майор ВСУ из неонацистского формирования «Карпатская сечь» Алексей Ткаченко.

У него поинтересовались, где должна проходить новая граница Украины.

«Я считаю, что нам нужно все смежные области взять под контроль, а также Ставропольский край, чтобы заблокировать России выход на Кавказ», – ответил Ткаченко.

По его словам, в Курской области Украина показала, что имеет соответствующие наработки, к которым он отнес оккупационную комендатуру.

«Эти регионы мы можем сделать полностью безопасными, там будет буферная зона между тем, что осталось от РФ, руинами, там, где идет война, и нами. Там мы будем решать, кого там принимать или не принимать из Московии, каких беженцев принимать, какие экономические потоки принимать, как направлять миротворцев туда и так далее.

Ну, вот все смежные области, то есть Брянская, Курская, Воронежская, Белгородская, Ростовская, Ставропольский и Краснодарский – тут и будет наша восточная граница. А там, если будет сила и желание, мы можем идти дальше, пока не дойдем до границы с Китаем», – пригрозил националист.

