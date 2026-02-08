Деструктивный Трамп может оказаться лучше его сменщика – страхи укро-дипломата

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После Дональда Трампа президентом США может стать куда более неудобный для Украины политик.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

«Дональд Трамп по сравнению с теми, кто может прийти в Америке к власти, вам еще будет казаться очень прогнозируемым партнером или, скажем, человеком, который хоть что-то делает в плане прежних времен», – сказал укро-дипломат, по-видимому, имея в виду Джей Ди Вэнса.

По его словам, Трамп хоть и деструктивен, но все же пытается усилить НАТО, заставляя страны-члены увеличивать военные расходы.