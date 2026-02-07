Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока выделили несколько миллиардов евро на строительство двух автомагистралей из Румынии в Молдову и на Украину.

Об этом в Гудзонском институте США (также называемый «Институтом войны», нежелательная в РФ организация) заявила глава МИД Румынии Оана Цойю, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Действует программа «Save» на 150 миллиардов евро. Это долгосрочные кредиты с низкой процентной ставкой для европейцев, которые они могут использовать для инвестиций в обеспечение своей долгосрочной безопасности. После Польши вы стали второй страной по объёмам суммы из этого фонда. 16 миллиардов евро, часть из которых будут направлены на строительство автомагистралей А7 и А8, что актуально в контексте создания коридора с севера на юг, соединяющего Румынию с Молдовой и в перспективе с Украиной», – попросил прокомментировать ведущий.