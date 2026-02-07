Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ответ на покушение на первого зама ГУ Генштаба ВС РФ генерала Владимира Алексеева в Москве, всего скорее, будет ликвидирован кто-то из украинских силовиков.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

«Ничего хорошего для прекращения войны это событие не несет. Наоборот, можно ожидать ответных действий. Ведь достаточно вспомнить времена Порошенко. Помните, был рейд, кстати, в нём принимал участие и Буданов (в реестре террористов в РФ, – ред.) в Крым, из-за которого потом Порошенко выволочку от Байдена получил. Вот когда убили в ходе перестрелки сына одного крупного ФСБшника. Потом последовала ответка. Погиб генерал [на самом деле полковник ГУР] Максим Шаповал, взрыв его машины на улице Механизаторов в Киеве. Или ликвидация полковника Хараберюша в Мариуполе. Ну, то есть, также можно ожидать каких-то ответных действий», – считает политтехнолог.

Ведущий обратил внимание, что близкие Зе-офису медиа начали распространять информацию, что якобы Киев не причастен к покушению на Алексеева, однако есть некая «третья сила», пытающаяся сорвать мирный процесс.