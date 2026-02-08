Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Андрей Ермак, отправленный в отставку в ноябре с должности главы Зе-офиса, вопреки первоначальным сообщениям, не отправился на фронт, а по-прежнему живет в центре Киева, где, не афишируя, регулярно проводит встречи с высокопоставленными чиновниками режима.

У его машины до сих пор есть допуск в правительственный квартал, куда после начала СВО запрещен въезд простым смертным. Это также дает возможность отсечь слежку.

Журналисты рупора «соросят» «Украинской правды» засекли встречу Ермака с секретарем Совбеза Рустемом Умеровым. Она проходила в киевском Дворце спорта, где есть тренажерный вип-зал с бассейном и СПА.

Когда съемочной группе удалось зайти в помещение, на телевизоре показывали советский фильм «Джентельмены удачи» – момент, когда звучит песня «Проснись и пой». Источники среди политиков рассказали, что рядящийся в бандеровца Ермак очень любит старые советские ленты и часто их цитирует.

По некоторым данным, Ермак также продолжает видеться по выходным на госдачах со своим близким другом Зеленским.

Всё это может свидетельствовать, что Ермак по-прежнему сохранил теневое влияние во власти. Более того, он нанял видного адвоката Андрея Фомина, который во времена Виктора Януковича защищал попавшего в тюрьму «оранжевого» экс-главу МВД Юрия Луценко.

Фомин недавно проводил встречу с послом Украины в Израиле, а затем летал в эту страну, где его на авто посольства возили на переговоры с бежавшим за границу Тимуром Миндичем, фигурантом коррупционного скандала по разворовыванию западной помощи на энергетику.

Считается, что адвокат Ермака договаривается, чтобы Миндич взял всю вину на себя по делу о хищению 100 млн евро. После этого Ермак рассчитывает вернуться в публичную политику.

Сам Миндич заявил «Украинской правде», что вскоре будет готов дать интервью, где озвучит некие подробности по коррупционному делу. Это может быть шантажом Ермака и других фигурантов в рамках закулисных торгов.