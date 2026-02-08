План «убийства 50 тыс русских в месяц» не сработает – укро-дроновод
Объявленный властями Украины план ежемесячного уничтожения 50 тысяч российских солдат – нереален.
Об этом заявил приехавший из Канады и воевавший в нацбате «Братство» оператор БПЛА Илья Секирин, впоследствии – консультант украинской Ставки.
«Вот стратегия какая Украины – «мы сейчас 50.000 русских начнём выбивать на разных направлениях с помощью улучшенного менеджмента». Я думаю, что тоже это не является панацеей, так как россияне просто перестанут наступать, и тогда у них расход личного состава уменьшится.
Они могут себе сейчас позволить уже на данном этапе, когда у них такое большое производство «Шахедов» – ну, «Гераней»…
Они могут просто уничтожать Украину даже «Шахедами». И, как мы видим, энергетика уничтожена. Они могут уничтожать Украину даже без наступления. На Украине становится невозможно жить», – сказал Секирин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий заметил, что укро-власти обещают найти противодействие «Гераням» при помощи «мобильного ПВО».
«Урон, который уже был причинён энергетике и критической инфраструктуре – огромен. Грубо говоря, россиянам сейчас не надо, чтобы у них все дроны поражали цели. Им достаточно небольшое количество дронов для уничтожения тех объектов, которые мы не можем прикрыть средствами ПВО.
Если бы такое ПВО было сделано, например, год назад, тогда мы могли бы предотвратить уничтожение. А после того, как всё разрушено, даже если 3/4 целей поражать малым ПВО, вот эти 1/4, которые пройдут, сделают урон, которого уже достаточно.
И то же самое на фронте. Очень малая комплектация пехоты, 30-50% по западным и советским учебникам. Это является неэффективным», – резюмировал он.
