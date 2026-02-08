«Украинский фронт не посыпется» – Царёв отвёл 600 дней на полное освобождение Донбасса

Падения фронта ВСУ в ближайшее время не будет.

Об этом политик Олег Царев заявил в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Никто спорить не будет о том, что наши бойцы на фронте совершают подвиг и движутся вперед. Но фронт не рассыпается в ближайшее время, не рассыплется. Те, кто вникает в ситуацию, чувствуют это на кончиках пальцев. Это связано с тем, что количество денег и оружия на Украине не уменьшится. Финансирование от США взял на себя ЕС», – отметил Царев.

По его данным, январский план мобилизации на Украине выполнен на 95%, и есть основания полагать, что в феврале ситуация будет такой же. Кроме того, ЕС выделил Украине 90 млрд евро на ближайшие два года.

«С золотовалютными резервами Украины в 57 млрд долларов, каких никогда не было раньше, с 50 млрд евро, которые остались по старым программам, и в течение двух лет они получат, это два года финансирования войны», – сказал Царев.

По его подсчетам, российской армии потребуется 600 дней, чтобы освободить Донбасс. На руку России только резкое изменение общественного мнения на Украине.

