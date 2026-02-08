Комполка ВСУ: Русские пробиваются по всей линии границы

Вадим Москаленко.  
08.02.2026 21:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 3192
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ небольшими инфильтрационными группами осуществляют прорывы на несколько километров по всей границе с Россией в Сумской и Харьковской области.

Об этом на канале укропропагандистки Кнутовой заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая пожаловалась на данные украинского сайта «Дип Стейт», согласно которым, русские зашли в село Дегтярное Харьковской области.

«Если говорить о Сумской и Харьковской области – вдоль линии государственной границы противник продолжает маневрировать своими войсками. Нельзя сказать, что многочисленными, но он всё время прощупывает границу на обороноспособность наших сил…

Под неблагоприятные погодные условия, когда противник инфильтрируется, на ряде участков преодолевает по 2-3 км за линию государственной границы, силам обороны нужно дополнительно силы и средства для блокировки, купирования этой ситуации, для зачистки от ДРГ вдоль линии госграницы», – рассуждал бандеровец.

«То есть – это действия на сковывание нас. Чтобы мы были вынуждены дополнительные резервы применять для преодоления тех вызовов, которые существует на линии государственной границы», – считает Федоренко.

