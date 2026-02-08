Сладков: Жаль, никого не поставят к стенке. Бандеровцы благодарят Маска за отключение Старлинка для ВС РФ

Российские войска снизили активность после того, как Илон Маск по просьбе Зе-режима ввел проверку аккаунтов терминалов Starlink, чтобы исключить их использование ВС РФ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник украинского министра обороны Сергей Безкрестов с позывным «Флеш».

«Получали доклады со всех фронтов, и действительно на многих направлениях штурмовые действия были остановлены со стороны россиян», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Безкрестов утверждает, что отключение «Старлинков» затронуло операторов дронов, связь в штабах на передовой, службы РЭБ и т.п.:

«Я очень благодарен Маску за то, что они стали партнерами нам в этом процессе… Иначе я не знаю, что бы мы делали», – расшаркивался бандеровец.

Он признал: не все на Украине довольны требованием по регистрации «Старлинков». Онлайн ее могут пройти владельцы только одного терминала. Если же на гражданина зарегистрировано несколько «Старлинков», ему придется лично нести их в госучреждение – чтобы исключить подставные лица, на которые могут закупать терминалы русские.

Безкрестов жалуется, что в последнее время закупки «Старлинков» для ВС РФ осуществлялись тысячами, например, в ОАЭ. Терминалы, которые можно найти по $300, появились даже на бронетехнике.

«Несколько дней назад каким-то чудесным образом БПЛА появились над Киевом. Это был первый эксперимент россиян. Эти БПЛА со «Старлинком» летели над водой очень низко в режиме ручного управления, и наши РЛС не видели их. И мы поняли, что это такая опасная угроза», – сказал «Флеш».

Безкрестов сказал, что на Маска давили аргументом: «Старлинки» монтируют на «Герани», летящие на Киев, – глубоко в тыл с риском для населения, а не на линии фронта.

Бандеровец признал: у ВС РФ есть собственная спутниковая связь, однако российские приемники гораздо больших размеров, чем «Старлинки», – это крупные «тарелки», которые обнаруживают ВСУшные дронщики и выбивают.

Российский военкор Александр Сладков подтверждает: отключение «Старлинков» стало проблемой:

«Уровень контроля ситуации на участках фронта откатился к 2022 году… Исчезли видеоконференции и сопровождение действий каждого штурмовика. Нагоним. Жаль никого не поставят к стенке… ну не может же такого быть, что интернет для нужд фронта у нас отсутствует сам по себе. Наверняка у этой беды имеется фамилия и должность».

