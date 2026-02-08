Стачиваемся мы, а не русские – нацист-наёмник о тактике Сырского в обороне
Командующий ВСУ Сырский в угоду диктатору Зеленскому обрекает украинские войска на гибель, запрещая отступление даже при угрозе образования «котлов».
Об этом заявил приехавший из Канады и воевавший в нацбате «Братство» оператор БПЛА Илья Секирин, впоследствии – консультант украинской Ставки.
«Было бы полбеды, если бы там какая-то небольшая коррупция при нём была, но он был бы эффективный генерал на поле боя.
Сырский, с одной стороны, постоянно прогибается под политическое руководство и, в то же время, сам верит, что эти шаги правильные. Его философия, что нужно вести войну на истощение и цепляться за каждый метр земли.
Неофициальный «ни шагу назад» приказ. Он приводит к тому, что россияне часто обходят укрепрайон по флангам, и украинские войска попадают в оперативное окружение, в котором они начинают нести большие потери, принося не очень большие потери врагу.
И вместо того, чтобы отойти на более выгодную позицию, чего военная наука бы и требовала, он продолжает держать войска там до последнего.
Я уже молчу, что там невозможно находиться с психологически моральной точки зрения, когда ты полуокружённый и без подвоза всего необходимого. Но это ещё и не выгодно и с чисто военной точки зрения», – разоблачал Секирин.
По его словам, такая ситуация наблюдалась в Покровске, Мирнограде, Бахмуте и Авдеевке.
«То есть, мы стачиваем войска свои в невыгодном положении вместо того, чтобы отойти на более выгодные рубежи», – сказал Секирин.
