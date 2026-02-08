Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве еще предстоит провести расследование, кто дал гарантии безопасности для выхода отряда Игоря Стрелкова из Славянска вместо того, чтобы разбомбить колонну. Более того, ВСУ имели шанс подавить Русскую весну еще в Крыму.

Об этом заявил украинский олигарх Сергей Тарута, после переворота 2014 года ставший губернатором Донецкой области, а ныне являющийся депутатом Верховной рады от партии Юлии Тимошенко.

«Почему дали 5500 группировке Гиркина и бронетехнике… У нас до Донецка 40 км – нет ни одного населенного пункта. Можно было авиацией все разбомбить», – сказал олигарх.

Тарута рассказал, что после окружения ВСУ под Иловайском в Киеве были панические настроения – приехавший порошенковский министр обороны Гелетей развернул карту, где Донецкая область была обозначена как ДНР.

«Как мне тогда уже сказали, что два или три раза ставил вопрос Путин Порошенко: «Ты отдай Мариуполь, а мы отдадим часть севера Донецкой области». Потому что для проекта Новороссия был нужен сухопутный коридор», – утверждал олигарх.

Он приписывает себе и своему брату строительство бетонных укреплений, которые смогли сдержать наступление армии ДНР на Мариуполь.

Тарута сокрушается, что Русскую весну не задушили сразу в Крыму.