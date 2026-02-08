Старики-киллеры. Генерала Алексеева хотели убить, как главу ДНР Захарченко

ФСБ и Следком сообщили о раскрытии нападения на замначальника военной разведки Владимира Алексеева, который был госпитализирован накануне после ранения в Москве – неизвестный выстрелил в генерала в подъезде жилого дома.

Киллер спокойно выбросил в снег пистолет с глушителем, а затем уехал на общественном транспорте в аэропорт, откуда вылетел в ОАЭ. Однако весь его маршрут удалось отследить по камерам наблюдения. Был распознан уроженец Западной Украины коммерсант Любомир Корба 1960 года рождения. Арестовать его удалось уже в Эмиратах. Корба доставлен в Россию. Схвачен и его подельник 66-летний москвич Виктор Васин (бывший военный, адепт навальнистов). А вот третий фигурант 54-летняя Зинадида Серебрицкая успела выехать на Украину (перед покушением сняла квартиру в доме, где жил генерал, явно осуществляла слежку).

Военкор Дмитрий Селезнев указывает:

«Характерная особенность группы киллеров Алексеева – это их возраст. Двум мужчинам 66 и 65 лет, а женщина, как водится, младше – 54 года. То есть, фактически пенсионеры покушались на генерала Алексеева, старики-разбойники. Это сюжет. Интересны их мотивы. Не думаю, что только деньги. Сейчас старики и на фронте воюют, старики очень пассионарны, особенно с нашей стороны, а молодежь зачастую – полное говно. Очень хочется их пережить. Но на допросах, конечно, им скидки на возраст не дадут. И таблеток тоже».

В свою очередь политолог Геворг Мирзаян отмечает:

«Судя по возрасту и поведению, не дилетанты. Ждем показаний и последствий. Ещё раз, генерал Алексеев – фигура знаковая. Если наши забьют на ответку, разведсообщество может не понять. И я не только о нашем разведсообществе».

Военкор Аким Апачев соглашается:

«Все улыбаются над возрастом этой группы киллеров. А чего улыбаться то? Александра Захарченко, по моей информации, вела группа пенсионеров СБУшников, проживающих в ДНР. Кто будет ожидать выстрел от деда? Кто будет ожидать от него сложных оперативных действий? А дед смог до Эмиратов добраться. Еле изловили».

Руководивший корпунктом ВГТРК в США тележурналист Валентин Богданов обращает внимание на важную деталь:

«ОАЭ в истории с поимкой киллера, стрелявшего в генерала Алексеева – это больше, чем просто место задержания. Это сложный и многослойный контекст. И не только двухсторонних отношений, но и отношений многосторонних. Эмираты гораздо сильнее сегодня ориентированы на США, чем на Британию. На которую ориентирована Украина».

А вот журналист Дмитрий Борисенко как раз считает бегство в ОАЭ главной загадкой.