Экс-гауляйтер Куницын готов был отдать Севастополь России, но собирался воевать за Крым

Елена Острякова.  
08.02.2026 17:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 666
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Бывший гауляйтер Крыма Сергей Куницын уверяет, что в 2014 году Россия удовлетворилась бы возвращением только Севастополя, если бы у Украины «были яйца».

Об этом Куницын заявил ютуб-каналу «ProUA”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я понял, что Крым сливают, потому что ответ по телефону мне был таким: американцы говорят, что они уйдут. На что я ответил: «Я надеюсь, вы не с бомжами с Брайтон-Бич разговаривали, а с президентом или с вице-президентом. Американцы далеко, а вы в кабинетах в Киеве, а за мной тут ФСБ гоняется. Они не уйдут, если мы не дадим отпор.

Мы не дали отпора, хотя возможности были. Им больше всего был нужен Севастополь, потому что рада проголосовала за то, чтобы Харьковские соглашения отменить», – сказал Куницын.

Он рассказал, как боролся за свое назначение обратно в Крым со ставленником «Батькивщины» Андреем Сенченко. Куницын готов был использовать войска для боевых столкновений, но тогдашний узурпатор Александр Турчинов побоялся отдать приказ.

