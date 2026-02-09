На Украине к националистам относятся как к расходному материалу, который ни в коем случае не должен получить доступ к власти и деньгам.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил экс-депутат ВР от запрещенной в РФ партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воющий с Россией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.