Нацист Ильенко заподозрил, что их используют как одноразовое мясо

Игорь Шкапа.  
09.02.2026 19:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 392
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


На Украине к националистам относятся как к расходному материалу, который ни в коем случае не должен получить доступ к власти и деньгам.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил экс-депутат ВР от запрещенной в РФ партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воющий с Россией.

На Украине к националистам относятся как к расходному материалу, который ни в коем случае...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Украине отношение к национализму немного утилитарное в обществе. Сегодня националисты показали на этой войне все, что только можно – и продолжают показывать, создали самые боеспособные подразделения, воюют, к сожалению, гибнут в этой борьбе, отдают здоровье в этой борьбе.

Но часто есть такое ощущение, что часть, особенно верхушки там политической, экономической, обывателей воспринимают так: ну националисты, это ваше, вы обязаны это делать и так, но управлять будут другие, деньги будут у других, влияние будет у других.

А вы, националисты, молодцы, воюйте, умирайте там, но поменьше трендите, потому что ваше мнение вообще не должно звучать. Вот мы будем говорить, а вы просто сражаетесь. И этого, конечно, не должно быть», – возмущается Ильенко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить