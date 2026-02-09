Нацист Ильенко заподозрил, что их используют как одноразовое мясо
На Украине к националистам относятся как к расходному материалу, который ни в коем случае не должен получить доступ к власти и деньгам.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил экс-депутат ВР от запрещенной в РФ партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воющий с Россией.
«В Украине отношение к национализму немного утилитарное в обществе. Сегодня националисты показали на этой войне все, что только можно – и продолжают показывать, создали самые боеспособные подразделения, воюют, к сожалению, гибнут в этой борьбе, отдают здоровье в этой борьбе.
Но часто есть такое ощущение, что часть, особенно верхушки там политической, экономической, обывателей воспринимают так: ну националисты, это ваше, вы обязаны это делать и так, но управлять будут другие, деньги будут у других, влияние будет у других.
А вы, националисты, молодцы, воюйте, умирайте там, но поменьше трендите, потому что ваше мнение вообще не должно звучать. Вот мы будем говорить, а вы просто сражаетесь. И этого, конечно, не должно быть», – возмущается Ильенко.
