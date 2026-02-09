Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кубинская программа оздоровления украинских детей, пострадавших последствий аварии на ЧАЭС, длившаяся 25 лет и обеспечившая лечение 25 маленьких пациентов, якобы носила преступный характер.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил экс-заместитель директора территориального департамента МИД Украины Сергей Борщевский.

Он рассказал, что был в числе команды, которая открывала посольство Украины на Кубе.

«Кубинские власти эксплуатировали тему оздоровления украинских детей. Я с тогдашним консулом написали кипы бумаг, что это преступная программа. Во-первых, ею руководил комсомольский фонд. Я не знаю, что они еще с этими чартерами перевозили, кроме детей», – заявил дипломат.

Возмущается он и тем, что посольство на Кубу посещали представители украинских коммунистов и социалистов.

«Они начали беседу с сотрудниками посольства. На пятой минуте я встал и ушел. Временный поверенный меня спрашивает: «Куда вы?». Я говорю, что не могу участвовать в антигосударственных сговорах», – сказал выступающий.

Он говорит, что Куба была «базой Советского Союза» и не случайно добровольцы из этой страны воюют на стороне России.