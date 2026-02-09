Тихановские устроили «бракоразводный» скандал в Варшаве

09.02.2026 13:18
Целая череда «бульбосрачей», то есть скандалов среди беглой белорусской оппозиции разразилась на «публичных слушаниях координационного совета» в Варшаве.

Склоки носили как политический, так и бытовой и даже семейный характер. Слушали самопровозглашенную «президентку Беларуси» Светлану Тихановскую.

Перепалка началась с самого начала. Бежавший в США минский ресторатор Вадим Прокопьев настаивал по видеосвязи, чтоб все было «как у нас в американском Конгрессе». То есть Тихановская должна сидеть за маленьким столиком перед президиумом и «давать показания». Но «президентка» сама уселась в  президиум.

Также Тихановская отказалась уточнять, как правильно называть ее титул, но твердо заявила, что не собирается его никому передавать,  «пока не переизберут Лукашенко».

Конгресс США Прокопьев вспомнил не случайно, а с коварным умыслом. Дело в том, что муж «президентки»,  над которым ресторатор взял шефство, на прошлой неделе принял участие в тамошних слушаниях. Прокопьев утверждает, что таким образом он прошел «верификацию», «перестал быть потерпевшим» и стал «дежурным по белорусским политзаключенным» в США.

«Нам нужен свой человек, который оказывает влияние на администрацию Трампа. Как вы понимаете, Беларусь не является горячей темой в США. Поэтому этот человек должен проявлять чудеса креативности, он должен стать своим для американского истеблишмента», – сказал Прокопьев в интервью змагарскому ютуб-каналу «Обычное утро».

Ресторатор не преминул уколоть «президентку»-кукушку, свалившую детей на мужа.

«Системной работы, которую нужно делать Сергею Тихановскому в США, много. А он еще и воспитывает детей одной рукой, второй рукой пытается сделать какой-то план. Не надо забывать, что ему еще нужно подтянуть язык, поэтому он еще ходит в школу пять раз в неделю. В общем, это долгосрочный проект, как и все наше сопротивление», – сказал Прокопьев.

Он считает, что Тихановская такую работу выполнять не сможет, поскольку побыла на содержании у всех глобалистских фондов за годы своего «президентства», а в администрации Дональда Трампа таких грантососов на дух не переносят.

Кстати о грантах. «Президентка» на слушаниях наотрез отказалась раскрывать размер своей зарплаты, назвав вопрос «некорректным». При этом Тихановская не постеснялась после переезда из Вильнюса в Варшаву просить рекомендовать ей маникюршу, парикмахера и тренера по боксу. Измаявшиеся на чужбине змагары от души напихали «президентке» в комментариях. 

Помимо бытовых склок случился на сборище в Варшаве и настоящий политический раскол,  когда Тихановская назвала ошибкой план «Перамога» организации милиционеров-предателей «Байлпол».

В 2020 году они устроили онлайн-регистрацию всех готовых свергать Лукашенко. В 2024 году лидер «Байпола» Александр Азаров использовал базу  «Перамоги» для агитации за себя во время выборов в «координационный совет». В итоге все контакты шатателей режима попали белорусским силовикам, и в стране прошли задержания.

Тем не менее, на критику Тихановской Азаров отреагировал крайне резко,  обвинив «президентку» в том, что ее люди сами сливают базы.

 «Стал бы я комментировать слова домохозяйки Тихановской, воспитывающей двоих детей, о том, что План «Перамога» – ошибка? Самопровозглашённая на второй срок «псевдолидерка», продолжающая говорить от имени всех беларусов – всего лишь удобный раздражитель режима, инструмент, за содержание которого платят те же самые элиты», – написал Азаров в своем блоге.

Как ни странно,  в России эти «бульбасрачи» восприняли весьма серьезно. В СВР считают, что западные «демократизаторы» собираются реализовать очередной  сценарий «цветной революции» и подыскивают в белорусском обществе новых либеральных пассионариев.

