Шпиономания прогрессирует: В Киеве обвинили инспекторов МАГАТЭ в работе на российское ГРУ

Анатолий Лапин.  
09.02.2026 12:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 320
 
Россия, Скандал, Украина, Шпионаж, Энергетика


Инспекторы МАГАТЭ «сливают» России информацию о стратегических украинских подстанциях для нанесения ударов.

Об этом в эфире «Радио НВ» (рупор «соросят») заявил украинский эксперт энергетике Геннадий Рябцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российские эмиссары в МАГАТЭ постоянно говорят, что нужна новая инспекция, давайте запустим инспекцию МАГАТЭ на подстанции, чтобы посмотреть, как же они защищены, что же они такое сделали, что не удается загасить все АЭС на Украине.

И, главное, когда вы будете на этих подстанциях, все для нас снимите, сфотографируйте и напишите еще дополнительно, чтобы мы знали, куда в следующий раз бить.

Вот, сейчас такая комиссия МАГАТЭ уже собирается, в руководстве которого есть Чудаков, зам Гросси – российский эмиссар ГРУ. Он там сидит и направляет инспекторов МАГАТЭ, которые работают на наших станциях, чтобы они пособирали всю информацию и сообщили потом.

И МАГАТЭ лезет на наши стратегические энергетические объекты со своими инспекциями. Сейчас, во время войны. А потом чиновники МАГАТЭ сливают эту информацию россиянам», – заявил Рябцев.

