Укро-эксперт: «Северная Корея уже может ударить по Сан-Франциско. Всё зависит от исхода СВО»

Вадим Москаленко.  
09.02.2026 12:58
  (Мск) , Киев
Глядя на ход украинского конфликта, Япония и Южная Корея начинают милитаризацию, ведь есть угроза, что американские союзники не помогут.

Об этом украинский «эксперт по вопросам Восточной Азии», магистр внешней политики Наталья Бутырская заявила на «Бандеровских чтениях» в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«От того, как закончится российско-украинская война, будет напрямую зависеть события в Восточной Азии, и даже шире. Каким образом будет вести себя Китай, возникнет ли проблема Тайваня, возникнет ли более широкое противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вокруг Южно-Китайского моря. Каким образом будет вести себя Северная Корея, возникнет ли конфликт там.

Можно наблюдать за попытками Трампа подписать торговое соглашение с Си Цзиньпинем, однако, несмотря на желание Трампа отсрочить горячий конфликт, развитие событий на Украине и ситуация в целом может повлиять на то, что в Индо-Тихоокеанском регионе возникнет столкновение, при определённых условиях», – умничала бандеровка.

«Понимая это, Япония серьёзно пересматривает свою политику. Не только увеличивая оборонный бюджет, но и пытаясь отойти от своей «пацифичной» конституции. Сейчас многое зависит, возьмёт ли премьер большинство, чтобы потом взяться за структурированную работу в обороне Японии.

А Южная Корея оказалась на разломе своего понимания, каким образом строить политику. С одной стороны, союз и американский ядерный зонтик, однако половина южнокорейского общества понимает, что в случае ядерного удара со стороны Северной Кореи вряд ли США в ответ будут защищать.

Потому что у Северной Кореи уже есть определенный потенциал, чтобы попасть в Сан-Франциско. И там понимают, что вряд ли американцы будут рисковать, чтобы отвечать на такой конфликт», – вещала Бутырская.

