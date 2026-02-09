Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глядя на ход украинского конфликта, Япония и Южная Корея начинают милитаризацию, ведь есть угроза, что американские союзники не помогут.

Об этом украинский «эксперт по вопросам Восточной Азии», магистр внешней политики Наталья Бутырская заявила на «Бандеровских чтениях» в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«От того, как закончится российско-украинская война, будет напрямую зависеть события в Восточной Азии, и даже шире. Каким образом будет вести себя Китай, возникнет ли проблема Тайваня, возникнет ли более широкое противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вокруг Южно-Китайского моря. Каким образом будет вести себя Северная Корея, возникнет ли конфликт там. Можно наблюдать за попытками Трампа подписать торговое соглашение с Си Цзиньпинем, однако, несмотря на желание Трампа отсрочить горячий конфликт, развитие событий на Украине и ситуация в целом может повлиять на то, что в Индо-Тихоокеанском регионе возникнет столкновение, при определённых условиях», – умничала бандеровка.