Мы для США – лишь пешка, которой можно пожертвовать, – генерал ВСУ

США рассматривают Украину в качестве пешки в глобальной геополитической игре.

Об этом в эфире телеканала «Киев 24» заявил бывший замкомандующего Сил спецопераций ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В США уже летом начнется мощно новый этап предвыборной гонки в американский парламент. Им нужно иметь какие-то результаты.

В данный момент рейтинги того же Трампа достаточно серьезно упали даже в «республиканских» штатах, ему нужны на международном фоне какие-то достижения.

А один из показателей достижений – это ситуация на российско-украинском фронте. Они будут прилагать максимум усилий, чтобы достичь этого. И позиция Украины их абсолютно не интересует.

Трамп разыгрывает карту перетягивания Путина на сторону США в противостоянии с Китаем. И мы рассматриваемся тут всего-навсего на уровне пешки, которой можно пожертвовать», – сокрушается Кривонос.