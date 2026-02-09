Бородай подключился к объясняющим заморозку СВО в качестве «промежуточной победы»

Анатолий Лапин.  
09.02.2026 14:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 629
 
Политика, Россия, Спецоперация, Украина


СВО может быть остановлена в качестве «промежуточной победы».

Об этом в эфире ANNA News заявил руководитель Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для того, чтобы наша страна жила относительно безопасно, мы понимаем, что никакая Украина, поскольку Украина создана как анти-Россия глобальным Западом, конечно, существовать просто не может.

В конце концов мы добьёмся именно такой победы. Но у этой победы могут быть рубежи, понимаете? Поэтому я не исключаю, что усилия, в частности Дональда Трампа и его команды, приведут к каким-то результатам, и некое мирное соглашение будет заключено. Сколь оно длительным будет, я не знаю…

Поэтому я не исключаю, что мирные соглашения будут заключены. Эти мирные соглашения тоже будут являться нашей победой. Вопрос окончательной или нет – в том смысле, что не потребуются ли нам ещё другие победы? Вот это большой вопрос. Могут потребоваться.

В Минске не настолько явны были наши победы, а вот сейчас наша победа явная будет, абсолютная», – уверяет Бородай.

Телеведущий Владимир Соловьев накануне заявил, что Россия уже получила достаточно новых территорий в ходе СВО.

А военкор Дмитрий Стешин призвал верить, что в перспективе принадлежащее России «вернётся само».

