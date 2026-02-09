СВО может быть остановлена в качестве «промежуточной победы».

Об этом в эфире ANNA News заявил руководитель Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Для того, чтобы наша страна жила относительно безопасно, мы понимаем, что никакая Украина, поскольку Украина создана как анти-Россия глобальным Западом, конечно, существовать просто не может.

В конце концов мы добьёмся именно такой победы. Но у этой победы могут быть рубежи, понимаете? Поэтому я не исключаю, что усилия, в частности Дональда Трампа и его команды, приведут к каким-то результатам, и некое мирное соглашение будет заключено. Сколь оно длительным будет, я не знаю…

Поэтому я не исключаю, что мирные соглашения будут заключены. Эти мирные соглашения тоже будут являться нашей победой. Вопрос окончательной или нет – в том смысле, что не потребуются ли нам ещё другие победы? Вот это большой вопрос. Могут потребоваться.

В Минске не настолько явны были наши победы, а вот сейчас наша победа явная будет, абсолютная», – уверяет Бородай.