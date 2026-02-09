Укро-политолог: «Лавров стал таким же ястребом, как Кадыров»

Глава МИД РФ Сергей Лавров, которому накануне Нового года западные СМИ прочили отставку, вернулся с публичное пространство с еще более жесткой риторикой относительно переговоров по Украине.

Об этом заявила перебравшаяся в США укро-политолог Александра Филиппенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это будет просто потеря времени, потому что Москва не готова ни на какие компромиссы. Лавров пропал – и вдруг возник в виде невероятного ястреба, как Кадыров. Которого тоже выпускают, чтобы показать, что война должна продолжаться. И Лавров – тоже.

Переговоры идут, посланник от Макрона приехал с идеями от Европы – которая всё больше и больше осознаёт вынужденную свою независимость от США. Начинает действовать самостоятельно. И при этом Лавров рассказывает, как это всё смешно и несерьёзно», – сокрушается Филиппенко.

