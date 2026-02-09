Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп вопреки критике своего предшественника Джо Байдена за развязанную войну на Украине не отменяет, а лишь усиливает экономические санкции против России.

Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Все законы, которые Джо Байден напринимал для «наказания» России после начала специальной военной операции, она не оспаривает», – сказал Лавров об администрации Трампа.

По его словам, «байденовщина» чистой воды» продолжается: