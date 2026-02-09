Укро-дипломат требует наказать русских «грубой силой»

Вадим Москаленко.  
09.02.2026 13:26
  (Мск) , Киев
Дзен, ЕС, Политика, Русофобия, Украина


Против русских не работает никакая дипломатия, кроме удара по голове «большим и тяжёлым кирпичом».

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил на «Бандеровских чтениях» в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Против русских не работает никакая дипломатия, кроме удара по голове «большим и тяжёлым кирпичом».

«С одной стороны, сегодня видим пробуждение Европы как будущей глобальной  силы, а, с другой, – вот этот животный страх перед Россией. Хотя, бояться там нечего. И мы, украинцы, показываем, что надо не бояться, а ставить на место.

По собственному дипломатическому опыту, пока по русской голове не прилетит большой и тяжёлый кирпич, эта публика не останавливается, она понимает только язык грубой силы.

Предупреждения, призывы, резолюции, увещевания – это не для русских, это для цивилизованных партнёров, которые ищут компромисс.

С Россией найти компромисса невозможно ни при каких обстоятельствах», – вещал Огрызко.

В связи с этим, он призвал думать о «европейском НАТО».

«То есть, о своём военном блоке – не оборонительном, а оборонительно-наступательном. Для того, чтобы Россия прекрасно понимала, что в случае её агрессии – она получит по зубам. Причём – сразу и очень сильно», – агитировал укро-дипломат.

