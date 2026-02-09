Против русских не работает никакая дипломатия, кроме удара по голове «большим и тяжёлым кирпичом».

Об этом бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил на «Бандеровских чтениях» в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С одной стороны, сегодня видим пробуждение Европы как будущей глобальной силы, а, с другой, – вот этот животный страх перед Россией. Хотя, бояться там нечего. И мы, украинцы, показываем, что надо не бояться, а ставить на место.

По собственному дипломатическому опыту, пока по русской голове не прилетит большой и тяжёлый кирпич, эта публика не останавливается, она понимает только язык грубой силы.

Предупреждения, призывы, резолюции, увещевания – это не для русских, это для цивилизованных партнёров, которые ищут компромисс.

С Россией найти компромисса невозможно ни при каких обстоятельствах», – вещал Огрызко.