Укро-дипломат требует наказать русских «грубой силой»
Против русских не работает никакая дипломатия, кроме удара по голове «большим и тяжёлым кирпичом».
Об этом бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил на «Бандеровских чтениях» в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«С одной стороны, сегодня видим пробуждение Европы как будущей глобальной силы, а, с другой, – вот этот животный страх перед Россией. Хотя, бояться там нечего. И мы, украинцы, показываем, что надо не бояться, а ставить на место.
По собственному дипломатическому опыту, пока по русской голове не прилетит большой и тяжёлый кирпич, эта публика не останавливается, она понимает только язык грубой силы.
Предупреждения, призывы, резолюции, увещевания – это не для русских, это для цивилизованных партнёров, которые ищут компромисс.
С Россией найти компромисса невозможно ни при каких обстоятельствах», – вещал Огрызко.
В связи с этим, он призвал думать о «европейском НАТО».
«То есть, о своём военном блоке – не оборонительном, а оборонительно-наступательном. Для того, чтобы Россия прекрасно понимала, что в случае её агрессии – она получит по зубам. Причём – сразу и очень сильно», – агитировал укро-дипломат.
