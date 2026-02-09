Так называемые «представители России в ПАСЕ», которых сформировали из числа беглых экстремистов-либералов, – шуты на содержании глобалистов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила российская либералка, иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Латынина обратила внимание на заявления в ПАСЕ о необходимости «декоммунизировать Россию» и «вернуть ее в границы 91-го года».

«Подобных комичных заявлений никто не делает уже давно, не только среди американских и европейских политиков, но даже и в Украине. Нигде мы не слышим уже о границах 91-го года, неизбежной деколонизации Рашки и прочее-прочее.

То есть, вот этих ребят реально используют как шутов, заставляют произносить тексты, которые не произносят даже уже европейские политики несмотря на то, что европейские политики прилагают все усилия, чтобы эта война продолжалась и используют Владимира Зеленского уже не только в качестве тарана против России, но и в качестве тарана против Трампа.

Тем не менее, даже они уже говорят, что с Россией надо переговариваться, кого-то там надо выделить. Конечно, когда они говорят, что с Россией надо переговариваться, это следует переводить как «надо сорвать российско-американские переговоры», но, тем не менее, они хотя бы это говорят.

Второе – это тезисы политиков антироссийских, не просто антипутинских, а антироссийских. Потому что люди озвучили тезисы о необходимости унижения, поражения и расчленения России. Это делает их не антипутинскими активистами, это делает их антироссийскими активистами», – заявила Латынина.