Нацист Карась: «Сотрем Россию вместе с Турцией, Азербайджаном и Казахстаном»

Игорь Шкапа.  
09.02.2026 14:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 521
 
Дзен, Политика, Россия, Украина


Покушение на замначальника ГУ Генштаба РФ Владимира Алексеева организовала Украина.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии, заявил главарь запрещенной в РФ неонацистской группировки С-14, ныне командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд» Евгений Карась. 

Подбадривая собравшихся, он провозгласил, что уже через год Россия якобы станет небоеспособной в отношении Азербайджана, Турции, Китая, а Япония «вспомнит о Курилах».

«Мы видим, что мы знаем обо всех их генералах. Обнаружили 60-летнего Любомира Корду, жителя Тернополя, который пристрелил этого ГРУшника. Они для нас все мишени, поэтому понимаем, что консолидировано мы, Япония, Казахстан плюс Турция, плюс где-то там ситуативно интерес Китая, Россию сотрем», – грозит неонацист.

Иззала  начали кричать, чтобы он называл Россию «Московией», что возмутило Карася.

«Да не перебивайте меня. Давайте будем воевать, потом называть. Какая мне разница? Давай напишем с маленькой буквы Московия. Она исчезла, что ли? Ну что это изменит? Сентенции у нас нет, нам нужно убивать. Нам нужны дохлые, горы их трупов, не наших, а не в буквы играться», – заявил Карась.

Примечательно, что сам Карась находится преимущественно не на фронте, а в Киеве, где регулярно пиарится в СМИ.

