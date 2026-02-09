Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Покушение на замначальника ГУ Генштаба РФ Владимира Алексеева организовала Украина.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии, заявил главарь запрещенной в РФ неонацистской группировки С-14, ныне командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд» Евгений Карась.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Подбадривая собравшихся, он провозгласил, что уже через год Россия якобы станет небоеспособной в отношении Азербайджана, Турции, Китая, а Япония «вспомнит о Курилах».

«Мы видим, что мы знаем обо всех их генералах. Обнаружили 60-летнего Любомира Корду, жителя Тернополя, который пристрелил этого ГРУшника. Они для нас все мишени, поэтому понимаем, что консолидировано мы, Япония, Казахстан плюс Турция, плюс где-то там ситуативно интерес Китая, Россию сотрем», – грозит неонацист.

Иззала начали кричать, чтобы он называл Россию «Московией», что возмутило Карася.

«Да не перебивайте меня. Давайте будем воевать, потом называть. Какая мне разница? Давай напишем с маленькой буквы Московия. Она исчезла, что ли? Ну что это изменит? Сентенции у нас нет, нам нужно убивать. Нам нужны дохлые, горы их трупов, не наших, а не в буквы играться», – заявил Карась.

Примечательно, что сам Карась находится преимущественно не на фронте, а в Киеве, где регулярно пиарится в СМИ.