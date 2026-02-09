Украине крайне тяжело продвигать антироссийскую повестку в странах Глобального Юга

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии, заявил член Общественного совета при МИД Украины, политолог-международник Максим Яковлев.

Он рассказал об одном из индонезийских университетов, который ввел у себя курсы об Украине, где, кроме него, преподавал, в частности, киевский русофоб, профессор Могилянки Алексей Гарань.

«Они [индонезийцы] не то, что не чувствуют противостояние и нашу борьбу за независимость и вообще наши идеи разрушения Российской империи. Они это себе представляют так: «Ой, классная Украина. Вот у нас же декан поедет в Москву, а после этого может доехать до вас. Вот мы поговорим, пообщаемся». И для них нет в этом проблемы, потому что эта война для них удалена. Они ее иначе представляют», – жалуется украинский политолог.

Он вспоминает, что общался в одном из аналитических центров Индонезии, где войну Украины сравнивали с действиями местных сепаратистов – мол, «вы же тоже для русских сепаратисты», с чем украинец категорически не соглашался.

«Мы не нашли общий язык», – признает укро-эксперт.

По его словам, не находит отклика и антисоветская риторика, на которой пытается играть Украина.