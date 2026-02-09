Россия начала системно выносить объекты террориста Порошенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия нанесла второй за последнее время удар по очередному объекту концерна Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко (в реестре террористов в РФ), который неоднократно хвалился закупкой за свои средства оружия для ВСУ.

В эфире телеканала «Прямой» депутат Верховной рады от порошенковской партии Николай Величкович рассказал об ударе по крупному складу «Рошена» в п.г.т. Яготин под Киевом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это почувствует местная община, которая недополучит денег с налогов предприятия. Это почувствует и государственный бюджет, потому что не секрет, что «Рошен» – один из крупнейших налогоплательщиков Украины. Эти деньги идут на зарплаты военным, на закупку военной техники. Это очень большая потеря для всех. Россия сейчас бьёт по логистике, теплогенерации, электроподстанциях. И мы видим новый этап – Россия начинает бить по предприятиям, которые через налоги наполняют бюджет», – страдал Величкович.

«Больно смотреть, как большие предприятия, которые большому количеству людей даёт работу, платит налоги, фактически уничтожено. Уничтожена не только большая территория и продукция. Это уничтожены те ожидания военных, которые через налоги получали оружие, зарплату, военную технику. Больно на такое смотреть», – добавил укро-депутат.

Он подчеркнул, что хотя во время атаки никто из людей не пострадал, хотя нанесённые разрушения едва ли удастся быстро восстановить.

Напомним, за несколько дней до этого также была поражена фабрика «Рошен» в Киеве.