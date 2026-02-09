Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Антиколониальные движения стран Глобального Юга преимущественно поддерживают Россию в ее противостоянии с Западом.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил политический консультант, глава центра политических студий «Доктрина» Ярослав Божко.

«Почему все глобальные антиколониальные движения мира еще не вышли с украинскими флагами перекрывать дороги? Почему это не произошло? Потому что глобальное антиколониальное движение – это продолжение коммунизма. Это международная секция Интернационала. Это международная секция Коминтерна. И Украина, конечно, она может оперировать этими аналогиями», – рассуждал укро-эксперт.

По его словам, там, где организовано антиколониальное движение, этом понятие носит конкретное антизападное и чаще всего антиамериканское содержание.