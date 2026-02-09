В Латинской Америке не получается слепить из России колонизатора – бандеровцы жалуются на «сложную действительность»
Антиколониальные движения стран Глобального Юга преимущественно поддерживают Россию в ее противостоянии с Западом.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил политический консультант, глава центра политических студий «Доктрина» Ярослав Божко.
«Почему все глобальные антиколониальные движения мира еще не вышли с украинскими флагами перекрывать дороги? Почему это не произошло? Потому что глобальное антиколониальное движение – это продолжение коммунизма. Это международная секция Интернационала. Это международная секция Коминтерна. И Украина, конечно, она может оперировать этими аналогиями», – рассуждал укро-эксперт.
По его словам, там, где организовано антиколониальное движение, этом понятие носит конкретное антизападное и чаще всего антиамериканское содержание.
«И тем, что Россия говорит, что она в Украине воюет против США, например, или против Запада, она это делает, очевидно, тоже по определенному желанию подкормить этот антиколониальный сантимент. Мы очень себе линейно представляем то, как люди так называемого Глобального Юга представляют себе антиколониализм. Для них часто тот, кто против Запада, тот прав. Такая аналогия, к сожалению, у них действует. Поэтому здесь довольно сложная действительность», – подчеркнул Божко.
