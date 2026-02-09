Нацист Тягнибок угрожает достать Орбана после «падения Москвы»
Украина обязательно отомстит венгерскому премьеру Виктору Орбану.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил лидер запрещенной в РФ националистической партии «Свобода», ныне комбат ВСУ Олег Тягнибок.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он поддержал выступившего ранее главаря запрещенной в РФ неонацистской группировки С-14 Евгения Карася, пригрозившего, что ВСУ за две минуты займут Венгрию.
«Мы хоть не закарпатская, но тоже 128-я бригада. Я в плане того, что Евгений говорил про того Орбана и того черта. Я вам хочу сказать: мы – Днепровская бригада 128, но мы из Днепра его достанем или из Запорожья. Так что все все, что сейчас враги Украины выжимают из себя, все их действия, все их недружественные шаги – все им воздастся.
Бумеранг прилетит обязательно, и наша победа будет неоспоримой. Московия будет развалена, и это единственный залог успеха. Мы обязательно победим. И еще раз скажу: Москва падет», – протараторил Тягнибок традиционную русофобскую мантру.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: