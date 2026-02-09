Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина обязательно отомстит венгерскому премьеру Виктору Орбану.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил лидер запрещенной в РФ националистической партии «Свобода», ныне комбат ВСУ Олег Тягнибок.

Он поддержал выступившего ранее главаря запрещенной в РФ неонацистской группировки С-14 Евгения Карася, пригрозившего, что ВСУ за две минуты займут Венгрию.