Нацист Тягнибок угрожает достать Орбана после «падения Москвы» 

Игорь Шкапа.  
09.02.2026 17:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 685
 
Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина обязательно отомстит венгерскому премьеру Виктору Орбану.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил лидер запрещенной в РФ националистической партии «Свобода», ныне комбат ВСУ Олег Тягнибок.

Он поддержал выступившего ранее главаря запрещенной в РФ неонацистской группировки С-14 Евгения Карася, пригрозившего, что ВСУ за две минуты займут Венгрию.

«Мы хоть не закарпатская, но тоже 128-я бригада. Я в плане того, что Евгений говорил про того Орбана и того черта. Я вам хочу сказать: мы – Днепровская бригада 128, но мы из Днепра его достанем или из Запорожья. Так что все все, что сейчас враги Украины выжимают из себя, все их действия, все их недружественные шаги – все им воздастся.

Бумеранг прилетит обязательно, и наша победа будет неоспоримой. Московия будет развалена, и это единственный залог успеха. Мы обязательно победим. И еще раз скажу: Москва падет», – протараторил Тягнибок традиционную русофобскую мантру.

