В ТЦК скрывают фамилии и боятся выходить на улицу в форме 

Игорь Шкапа.  
09.02.2026 18:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 457
 
Дзен, Крым, Россия, Украина


В Закарпатье местное население, сопротивлясь принудительной мобилизации, готово штурмовать здания ТЦК.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии, заявил экс-замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун.

В Закарпатье местное население, сопротивлясь принудительной мобилизации, готово штурмовать здания ТЦК. Как передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мой сын старший вообще был непригоден к военной службе, но так случилось, что он служит. Но служит на такой должности, на которой, может быть, непрестижно. Он служит в ТЦК», – сказал генерал.

По его словам, сынок служит оператором системы «Оберег», в которую заносят данные об уклоняющихся от армии.

«Он говорит, что они фактически находятся в окружении, не знаю, крепость какая-то. Я еще город не сказал – [населенный закарпатскими венграми] Берегово. Представляете себе, да? То есть они фактически в каком-то реально вражеском окружении. Им запрещают, например, там выходить на улицу в форме. Им запрещают фамилию свою на форме иметь внутри ТЦК. Это Украина, понимаете?

Ну, бред, но это наша действительность, а местное население реально так настроено, что штурмом будут брать брать помещение, грубо говоря. Так вот они вот в таких условиях они здесь служат. Это украинская служба», – жаловался Ягун.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить