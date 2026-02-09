В ТЦК скрывают фамилии и боятся выходить на улицу в форме
В Закарпатье местное население, сопротивлясь принудительной мобилизации, готово штурмовать здания ТЦК.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии, заявил экс-замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мой сын старший вообще был непригоден к военной службе, но так случилось, что он служит. Но служит на такой должности, на которой, может быть, непрестижно. Он служит в ТЦК», – сказал генерал.
По его словам, сынок служит оператором системы «Оберег», в которую заносят данные об уклоняющихся от армии.
«Он говорит, что они фактически находятся в окружении, не знаю, крепость какая-то. Я еще город не сказал – [населенный закарпатскими венграми] Берегово. Представляете себе, да? То есть они фактически в каком-то реально вражеском окружении. Им запрещают, например, там выходить на улицу в форме. Им запрещают фамилию свою на форме иметь внутри ТЦК. Это Украина, понимаете?
Ну, бред, но это наша действительность, а местное население реально так настроено, что штурмом будут брать брать помещение, грубо говоря. Так вот они вот в таких условиях они здесь служат. Это украинская служба», – жаловался Ягун.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: