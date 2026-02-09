В ТЦК скрывают фамилии и боятся выходить на улицу в форме 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Закарпатье местное население, сопротивлясь принудительной мобилизации, готово штурмовать здания ТЦК.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии, заявил экс-замглавы СБУ, генерал Виктор Ягун.

«Мой сын старший вообще был непригоден к военной службе, но так случилось, что он служит. Но служит на такой должности, на которой, может быть, непрестижно. Он служит в ТЦК», – сказал генерал.

По его словам, сынок служит оператором системы «Оберег», в которую заносят данные об уклоняющихся от армии.