«Тыловым патриотам пора задать себе трудный вопрос» – ветеран СВО

Каждый находящийся в тылу гражданин России должен задать себе вопрос, чем он может помочь героям, четыре года сражающимся на передовой.

Об этом в эфире видеоблога «Форпост Видео» заявил мобилизовнный десантник, вернувшийся на СВО после тяжёлого ранения Никита Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Весь фронт состоит из людей, наших сограждан, которые выполняют задачи, рискуют, погибают. Они находятся в очень сложной ситуации. Единожды приняв решение подписать контракт, или единожды решив подчиниться законному требованию и гражданскому долгу и пойти по мобилизации, они не имеют возможности покинуть действующие войска, кроме как через ранение с последующей инвалидностью, либо тяжёлому заболеванию. Мало кто в 22-м и в 23-м году, и даже те, кто подписывал контракт в 24-м, могли себе представить, что это все затянется так надолго», – сказал Третьяков.

Он возмутился, что тыловые города, в особенности Москва и Питер, до сих пор продолжают жить абсолютно мирной жизнью, как будто никакой войны и нет.