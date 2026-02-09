«Тыловым патриотам пора задать себе трудный вопрос» – ветеран СВО
Каждый находящийся в тылу гражданин России должен задать себе вопрос, чем он может помочь героям, четыре года сражающимся на передовой.
Об этом в эфире видеоблога «Форпост Видео» заявил мобилизовнный десантник, вернувшийся на СВО после тяжёлого ранения Никита Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Весь фронт состоит из людей, наших сограждан, которые выполняют задачи, рискуют, погибают.
Они находятся в очень сложной ситуации. Единожды приняв решение подписать контракт, или единожды решив подчиниться законному требованию и гражданскому долгу и пойти по мобилизации, они не имеют возможности покинуть действующие войска, кроме как через ранение с последующей инвалидностью, либо тяжёлому заболеванию.
Мало кто в 22-м и в 23-м году, и даже те, кто подписывал контракт в 24-м, могли себе представить, что это все затянется так надолго», – сказал Третьяков.
Он возмутился, что тыловые города, в особенности Москва и Питер, до сих пор продолжают жить абсолютно мирной жизнью, как будто никакой войны и нет.
«И я считаю, что каждый человек, считающий себя патриотом, должен задать себе вопрос: что он лично может сделать для того, чтобы приблизить победу и окончание войны, и тем – освобождение всех этих людей от той несвободы, в которую они обращены. Несвободу, связанную с полным отказом от распоряжения своей судьбой.
И, задав себе этот вопрос, когда пришло время заканчивать реабилитацию, я не нашел лучшего ответа, чем вернуться в вооруженные силы.
Когда в 23 году начались долгожданные отпуска – ребята приезжали, и это было первое, что они говорили: что там войны нет, там о нас забыли, и то, что для нас здесь важно, там у них не важно. А сейчас уже все привыкли, и чего об этом говорить, если это всё так и остаётся. Уже и не говорят об этом», – подытожил ветеран.
