«Уже падаем от усталости!» – офицер ВСУ жалуется на отсутствие ротаций
Ветеранам-нацистам из ВСУ приходится проводить жёсткие «откровенные беседы» с насильно мобилизованными, чтобы заставить их отправиться на передовую.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем с позывным «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы живём в истории какого-то принудительного сюрреализма. Недавно ко мне пришли двое военнослужащих, которые по принудительной, одному 30 лет, другому 28. И говорят: «Мы верующие, и не можем оружие в руки брать».
Я поехал, переговорил с ними. Оказалось, что они заплатили адвокату 10 тысяч долларов для того, чтобы тот дал им наколку, что делать в случае принудительной мобилизации. Он сказал, что это гарантированно сработает, можете не беспокоиться.
А после нашего откровенного разговора оказалось, что вера позволяет им брать в руки оружие, и не только это», – возмущался Федоренко.
«Есть адвокаты, которые работают над списанием людей. Ищут лазейки, предлагают опекунство за деньги. Есть базы, на ком можно жениться, чтобы стать опекуном.
И у меня вопрос к этим уважаемым панам, которые спекулируют на украинском законе, который ещё не успел адаптироваться под военное время: а вы готовы взять в руки оружие – и заменить тех, которые спустя четыре года уже от усталости падают?
Должна быть какая-то социальная справедливость! Как это так происходит, что многие 3-4 года воюют!? А ведь мобилизация напрямую влияет на отпуска, увольнение по состоянию здоровья и даже ротации.
Если не на кого ротировать, то и получается, что мы работаем 24/7, без перерывов и выходных. А потом приходит оно, и говорит: я тут десять тысяч отдал и думал, что получится пропетлять», – негодовал ВСУшник.
