Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ветеранам-нацистам из ВСУ приходится проводить жёсткие «откровенные беседы» с насильно мобилизованными, чтобы заставить их отправиться на передовую.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем с позывным «Ахиллес» ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы живём в истории какого-то принудительного сюрреализма. Недавно ко мне пришли двое военнослужащих, которые по принудительной, одному 30 лет, другому 28. И говорят: «Мы верующие, и не можем оружие в руки брать». Я поехал, переговорил с ними. Оказалось, что они заплатили адвокату 10 тысяч долларов для того, чтобы тот дал им наколку, что делать в случае принудительной мобилизации. Он сказал, что это гарантированно сработает, можете не беспокоиться. А после нашего откровенного разговора оказалось, что вера позволяет им брать в руки оружие, и не только это», – возмущался Федоренко.