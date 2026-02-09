«Дело Эпштейна» кончится либо международным трибуналом, либо убийством Трампа – эксперт

Максим Столяров.  
09.02.2026 20:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 588
 
Беспредел, Дзен, Запад, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал


Если Дональд Трамп попытается дальше развивать «дело Эпштейна», западные глобалистские спецслужбы могут решиться на его устранение.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Опубликовав файлы Эпштена, Трамп выбил у глобалистов козырь – и плюсом к тому же, подставил под удар их персоналии. Очень точная игра у Трампа, я невольно преклоняюсь перед этим шагом.

Он опубликовал, потому что удар шел по разным вещам, но нет никаких достоверных данных о том, что Трамп принимал участие в этих оргиях. Да, он встречался с Эпштейном.

Эпштейн был не в космосе, он был финансистом. Трамп – бизнесмен, поэтому, естественно, с ним взаимодействовал в той или иной степени», – сказал Сивков.

«А какой-то тип Нюрнберга будет организован, на ваш взгляд, в ближайшее время?», – уточнил ведущий.

«Это все будет зависеть уже от того, как дальше будет развиваться процесс. Если трамписты, которые тоже могут быть там замазаны, не смогут отмазаться от всего этого, и реальная угроза опубликования этих данных всплывёт, это может не состояться. Хотя, чтобы уничтожить противников, Трамп на это может пойти.

Но есть одно маленькое «но». Если начнёт готовиться такой процесс, то учитывая, что в этом деле Эпштейна в качестве исполнительных структур были замешаны очень многие спецслужбы западного мира, то вдруг все свидетели умрут? И первым умрет организатор этого дела – товарищ Трамп.

Если же глобалисты какие-то пойдут на поклон к Трампу, согласятся, что трамписты будут хозяевами мира, то этого может и не быть. Сейчас там идет вокруг всего этого возня», – подытожил эксперт.

