«Дело Эпштейна» кончится либо международным трибуналом, либо убийством Трампа – эксперт

Если Дональд Трамп попытается дальше развивать «дело Эпштейна», западные глобалистские спецслужбы могут решиться на его устранение.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Опубликовав файлы Эпштена, Трамп выбил у глобалистов козырь – и плюсом к тому же, подставил под удар их персоналии. Очень точная игра у Трампа, я невольно преклоняюсь перед этим шагом. Он опубликовал, потому что удар шел по разным вещам, но нет никаких достоверных данных о том, что Трамп принимал участие в этих оргиях. Да, он встречался с Эпштейном. Эпштейн был не в космосе, он был финансистом. Трамп – бизнесмен, поэтому, естественно, с ним взаимодействовал в той или иной степени», – сказал Сивков.

«А какой-то тип Нюрнберга будет организован, на ваш взгляд, в ближайшее время?», – уточнил ведущий.