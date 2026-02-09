Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В странах ЕС полно политиков, позитивно относящихся к России. Причем это касается всего политического спектра.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил экс-депутат ВР от запрещенной в РФ партии «Свобода» Андрей Ильенко, ныне воюющий с Россией.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы видим, что много в Европе есть пророссийских настроений. Кстати, это миф, что они только среди так называемых правых в Европе. Левые все в Европе пророссийские, все совершенно. Среди правых еще встречаются другие истории, а среди левых – все пророссийские», – сказал нацик.

По его словам, среди европейских либералов и центристов «тоже куча пророссийских».

«Ангела Меркель, кто она была? Националистка немецкая или кто? Или коммунистка? Нет, она была вполне себе коммунистка по прошивке, но вполне себе либералка, центристка, но при этом вела разрушительную для Европы пророссийскую политику, строила эти газопроводы, когда уже шла война в Украине и так далее», – добавил выступающий.

Он говорит, что в его батальоне «Свобода» он не встречал «ни одного европейца».