«Зерно и дроны!» – на Украине придумали способ переманить к себе саудитов
На Ближнем Востоке попытки позиционировать Украину в виде передового бастиона западной демократии идут лишь в минус.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии заявил политический консультант, глава центра политических студий «Доктрина» Ярослав Божко.
«Мы все помним, как строился общий нарратив Украины в 22-23-м годах. Это Украина, она находится на передовой глобальной борьбы за демократию, права человека и так далее. Это, безусловно, актуально для западного мира», – рассуждал Божко.
При этом он признает, что если вопрос о демократии задать выходцу из арабских стран, а тем более представителю монархий Персидского залива, то они сразу свяжут это понятие с Западом и глобалистами.
Укро-эксперт считает, что здесь Украина должна искать другие нарративы и быть особо чувствительной к вопросу прав человека, в нарушении которых на Западе регулярно обвиняют ту же Саудовскую Аравию, поскольку «употребление этого концепта может сыграть двойной негатив с Украиной на Востоке».
«И так или иначе все арабские государства имеют достаточно скрытый или публичный антиамериканский сантимент. Или, точнее было бы сказать, антиглобалистский», – жалуется выступающий.
По его словам, та же Саудовская Аравия важна для Украины, чтобы «ее не ввели в российско-китайский блок», и как потенциальный инвестор в украинский ВПК.
«И еще даже до полномасштабного вторжения они были инвесторами в украинские проекты ОТРК «Гром», «Сапсан». Мы все помним эти истории. Саудиты также активно заинтересованы в дронах, в чем Украина является одним из бесспорных лидеров. И увязывать себя в зависимость по дронам от России они не могут, потому что там существует российско-иранское дроновое партнерство.
Кроме всего прочего, не нужно забывать украинский вечный козырь – продовольствие, которое имеет для арабского мира решающее значение. Поэтому Украина имеет карты, которыми можно играть», – убеждал Божко.
