«Такие как Алексеев не обзаведутся охраной без строгого приказа сверху» – военкор
На время боевых действий российским генералам нужно в приказном порядке обеспечить охрану, даже если они сами будут против.
Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Совершено покушение на генерала Алексеева. Тем не менее, вопрос в очередной раз: почему генерал был без охраны?», – спросил ведущий.
«С генералом Алексеевым я познакомился в середине мая, возле одного из цехов Азовстали, когда ВСУшные саперы уже растащили завалы с ржавого железа, сняли мины. И я увидел, как с горки спускается старый драный грузовик советский, и два человека невысоких.
Это был генерал и его личный охранник. Против нас стояло порядка двух тысяч стада азовцев, которые собирались сдаваться. Вот генерал охранник и ребята из батальона «Восток», человек двадцать. Это был единственный случай, когда генерал был с охранником.
Я могу объяснить. Я хорошо знал Моторолу, знал Гиви. Когда человек воин, к нему очень сложно приставить человека, который будет заботиться о его жизни и безопасности. Это дискредитирует само понятие воина.
Но еще любой охранник – соглядатай, который в курсе всех твоих дел, всех твоих встреч. Куда это уходит – непонятно. Даже если охрана внутриведомственная, внутри каждого ведомства есть свои расклады», – ответил Стешин.
Ведущий возразил, что уже после первых покушений нужно было приставить к генералам охрану в приказном порядке.
«Есть такие люди, которые могут приказать генералу взять охрану. Путин может, глава генштаба Герасимов, глава Минобороны Белоусов.
Почему только на четвертый год войны заговорили о том, что вообще-то такие люди должны жить в каких-то специальных местах? На казарменном положении, условно говоря. Хотя, генералу можно найти защищённую квартиру», – подытожил военкор.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: