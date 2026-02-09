«Такие как Алексеев не обзаведутся охраной без строгого приказа сверху» – военкор

09.02.2026
На время боевых действий российским генералам нужно в приказном порядке обеспечить охрану, даже если они сами будут против.

Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Совершено покушение на генерала Алексеева. Тем не менее, вопрос в очередной раз: почему генерал был без охраны?», – спросил ведущий.

«С генералом Алексеевым я познакомился в середине мая, возле одного из цехов Азовстали, когда ВСУшные саперы уже растащили завалы с ржавого железа, сняли мины. И я увидел, как с горки спускается старый драный грузовик советский, и два человека невысоких.

Это был генерал и его личный охранник. Против нас стояло порядка двух тысяч стада азовцев, которые собирались сдаваться. Вот генерал охранник и ребята из батальона «Восток», человек двадцать. Это был единственный случай, когда генерал был с охранником.

Я могу объяснить. Я хорошо знал Моторолу, знал Гиви. Когда человек воин, к нему очень сложно приставить человека, который будет заботиться о его жизни и безопасности. Это дискредитирует само понятие воина.

Но еще любой охранник – соглядатай, который в курсе всех твоих дел, всех твоих встреч. Куда это уходит – непонятно. Даже если охрана внутриведомственная, внутри каждого ведомства есть свои расклады», – ответил Стешин.

Ведущий возразил, что уже после первых покушений нужно было приставить к генералам охрану в приказном порядке.

«Есть такие люди, которые могут приказать генералу взять охрану. Путин может, глава генштаба Герасимов, глава Минобороны Белоусов.

Почему только на четвертый год войны заговорили о том, что вообще-то такие люди должны жить в каких-то специальных местах? На казарменном положении, условно говоря. Хотя, генералу можно найти защищённую квартиру», – подытожил военкор.

