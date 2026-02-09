Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британская нефтегазовая компания Shell приостановила инвестиции в Казахстане.

Об этом заявил генеральный директор компании Ваэль Саван, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я разочарован отсутствием согласованности между партнерами и властями страны по ряду этих вопросов. Это, безусловно, влияет на наш аппетит к дальнейшим инвестициям в Казахстан», – заявил Саван в ходе телеконференции.

В конце января Стокгольмский арбитраж вынес решение в споре Казахстана с участниками Karachaganak Petroleum Operating об условиях раздела продукции, постановив компенсировать государству от $2,4 млрд (подавали на 6 млрд). Shell владеет 29,25% этой компании, разрабатывающей крупнейшее в мире месторождение Карачаганак – 1,2 млрд тонн нефти.

Также Казахстан требует компенсаций и по другому крупному месторождению Кашарган (от 9 до 13 млрд баррелей нефти). Его разрабатывает консорциум North Caspian Operating Company, и 16,81% акций которой владеет тоже Shell. Судебный успех по Карачаганаку повышает шансы на победу Казахстана и во втором разбирательстве.

Российские и казахские эксперты сходятся в том, что заявление Савана – это элемент давления на страну, которую, как казалось британцам, они успешно колонизировали.

Этот конфликт проясняет странные атаки ВСУ на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), танкера в Черном море и другие объекты нефтяной инфраструктуры Казахстана. Все это имело весьма опосредованное отношение к «стране-агрессору», но прямое – к британскому желанию отомстить.

Эксперт по энергетике Борис Марцинкевич считает, что Украина действовала не в своих интересах, а выполняла заказ.

«Я бы предложил вычеркнуть, как ни странно, Украину из этого уравнения. Известно, что за операции в Черном море с беспилотными катерами отвечает Великобритания. Поэтому и МИД Казахстана собирал послов кого угодно, только не Украины. Потому что это исполнитель, и не более того. Ситуация с КТК, на мой взгляд, связана с конфликтами крупных нефтедобывающих компаний», – сказал Марцинкевич.

Он выразил тревогу по поводу гробового молчания главных потерпевших – основных разработчиков казахских месторождений: Shell, итальянской Eni, французской TotalEnergies и американских Chevron и ExxonMobil.

Аналитик нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов считает, что Казахстан стал разменной монетой для конкурирующих иностранных компаний.

«Возможно, есть некоторое давление, чтобы российская и казахстанская стороны вообще вышли бы из проекта КТК, и он остался бы чисто американским и европейским. Аналогичная ситуация была со взрывом «Северного потока». Его взорвали, а потом нарисовались инвесторы, в том числе американские», – сказал Байдильдинов.

По его информации, за прошлый год КТК выплатил 1,3 млрд долларов дивидендов своим акционерам. В результате украинских атак добыча на Тенгизе сократилась на 50%, на Карачаганаке – на 40%, на Кашаргане – на 60%. Все компании-разработчики являются крупнейшими налогоплательщиками Казахстана.