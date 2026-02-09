«Право на сатисфакцию»: в Баня-Луке состоялась российская премьера фильма о геноциде сербов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьера фильма «Борьба и мир Республики Сербской» состоялась в Студенческом культурном центре Университета Баня-Луки.

Об этом автор фильма Олег Бондаренко рассказал «ПолитНавигатору».

«Главная идея фильма заключается в том, что нужно признать за сербами такое же моральное право на сатисфакцию, как за евреями по итогам Второй мировой войны. Сербы, как и евреи, подвергались конкретному национальному геноциду на территории современной Боснии. Концлагерь Ясеновац, где погибло до 700 тыс заключенных, из которых абсолютное большинство составляли сербы. по уровню жестокости не может сравниться ни с одним другим лагерем. Даже Освенцим – место гуманных смертей в сравнении с Ясеновацем. Там применялись 57 способов смерти, и никто за это не понес наказания – ни после Победы, ни после развала Югославии», – сказал Бондаренко.

Он считает, что Республика Сербская сейчас является главным хранителем возможности сербов жить на своей территории. В фильме проводятся параллели с 90-ми годами, когда коренной народ опять пытались изгнать из Боснии, как из Сербской Краины в Хорватии.

Главные герои фильма – находящийся в несправедливом заключении в Британии президент Республики Сербской Радован Караджич и нынешний лидер боснийских сербом Милорад Додик. Бондаренко назвал его главным сторонником России, «на которого вынужден равняться президент Сербии Александр Вучич».

Фильм создавался при поддержке и.о. президента Республики Сербской Анны Тришич-Бабич. На премьере присутствовали первые лица энтитета, вернувшиеся с молитвенного завтрака в США.

Политолог Марио Чумурович, представляющий Центр сотрудничества с сербами за рубежом «СПОНА», заявил, что подобные проекты способствуют формированию взвешенного взгляда на прошлое и укреплению диалога о будущем.

Фильм создан в рамках российского проекта «Балканист» при поддержке Представительства Республики Сербской в Российской Федерации. В дальнейшем, при поддержке организации «СПОНА» планируется расширение показов и перевод картины на языки ООН для международной аудитории.