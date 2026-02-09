Пора потратиться на охрану офицеров вместо артистов и бизнесменов – Сивков

Максим Столяров.  
09.02.2026 20:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 335
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Нужно приложить больше усилий на обеспечение безопасности высокопоставленных офицеров, которые до сих пор ходят без охраны на фоне огромных свит бизнесменов и артистов.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нужно приложить больше усилий на обеспечение безопасности высокопоставленных офицеров, которые до сих пор ходят...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Было покушение на генерала Алексеева. Я вам сейчас прочитаю список: 5 июня 22 года – Роман Кутузов; 11 июля 23 года  – Олег Цоков; 17 декабря 24 года – генерал-лейтенант Игорь Кириллов; 25 апреля 25 года – Ярослав Москалик; 22 декабря 25 года – Фанил Сарваров. И вот, опять. Сколько нам нужно раз наступить на грабли, чтобы перестать это делать?», – спросил ведущий.

«Нам нужно ровно столько наступить на грабли, чтобы понять, что жизнь генерала стоит неизмеримо больше, чем жизнь всех бизнесменов и артистов вместе взятых. Тех, кто с охраной ходят. Интересы безопасности страны много выше, чем интересы обогащения какой-то группы бизнесменов и связанных с ними категории людей.

Но для этого надо понять тоже одну простую вещь. У нас записано в Конституции, что Россия – страна с рыночной экономикой. Это означает, что в стране установлена идеология капитализма», – сказал Сивков.

«Тот факт, что жизнь генералов, офицеров, стоит меньше, чем жизнь бизнесменов и артистов, следует напрямую из этой самой статьи. При капитализме дело обстоит именно так. Если дело обстоит по-иному в других странах, то вы ошибаетесь.

Только в тех странах по-другому, где во главе стран, пусть даже капиталистических, стоят военные. Если кто-то посягает на офицера, то это ему очень дорого обходится, и это дело пресекается.

Поэтому это будет продолжаться. Потенциала спецслужб, чтобы обеспечить безопасность каждого человека в погонах, может не хватить. Потому что для этого нужны соответствующие ресурсы, силы и средства, которые должны обеспечить безопасность», – добавил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить