Пора потратиться на охрану офицеров вместо артистов и бизнесменов – Сивков

Нужно приложить больше усилий на обеспечение безопасности высокопоставленных офицеров, которые до сих пор ходят без охраны на фоне огромных свит бизнесменов и артистов.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Было покушение на генерала Алексеева. Я вам сейчас прочитаю список: 5 июня 22 года – Роман Кутузов; 11 июля 23 года – Олег Цоков; 17 декабря 24 года – генерал-лейтенант Игорь Кириллов; 25 апреля 25 года – Ярослав Москалик; 22 декабря 25 года – Фанил Сарваров. И вот, опять. Сколько нам нужно раз наступить на грабли, чтобы перестать это делать?», – спросил ведущий.

«Нам нужно ровно столько наступить на грабли, чтобы понять, что жизнь генерала стоит неизмеримо больше, чем жизнь всех бизнесменов и артистов вместе взятых. Тех, кто с охраной ходят. Интересы безопасности страны много выше, чем интересы обогащения какой-то группы бизнесменов и связанных с ними категории людей. Но для этого надо понять тоже одну простую вещь. У нас записано в Конституции, что Россия – страна с рыночной экономикой. Это означает, что в стране установлена идеология капитализма», – сказал Сивков.