Пора потратиться на охрану офицеров вместо артистов и бизнесменов – Сивков
Нужно приложить больше усилий на обеспечение безопасности высокопоставленных офицеров, которые до сих пор ходят без охраны на фоне огромных свит бизнесменов и артистов.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Было покушение на генерала Алексеева. Я вам сейчас прочитаю список: 5 июня 22 года – Роман Кутузов; 11 июля 23 года – Олег Цоков; 17 декабря 24 года – генерал-лейтенант Игорь Кириллов; 25 апреля 25 года – Ярослав Москалик; 22 декабря 25 года – Фанил Сарваров. И вот, опять. Сколько нам нужно раз наступить на грабли, чтобы перестать это делать?», – спросил ведущий.
«Нам нужно ровно столько наступить на грабли, чтобы понять, что жизнь генерала стоит неизмеримо больше, чем жизнь всех бизнесменов и артистов вместе взятых. Тех, кто с охраной ходят. Интересы безопасности страны много выше, чем интересы обогащения какой-то группы бизнесменов и связанных с ними категории людей.
Но для этого надо понять тоже одну простую вещь. У нас записано в Конституции, что Россия – страна с рыночной экономикой. Это означает, что в стране установлена идеология капитализма», – сказал Сивков.
«Тот факт, что жизнь генералов, офицеров, стоит меньше, чем жизнь бизнесменов и артистов, следует напрямую из этой самой статьи. При капитализме дело обстоит именно так. Если дело обстоит по-иному в других странах, то вы ошибаетесь.
Только в тех странах по-другому, где во главе стран, пусть даже капиталистических, стоят военные. Если кто-то посягает на офицера, то это ему очень дорого обходится, и это дело пресекается.
Поэтому это будет продолжаться. Потенциала спецслужб, чтобы обеспечить безопасность каждого человека в погонах, может не хватить. Потому что для этого нужны соответствующие ресурсы, силы и средства, которые должны обеспечить безопасность», – добавил он.
