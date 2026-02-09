Украина следует быть готовой воевать со своими соседями, в том числе и членами ЕС.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом на «Бандеровских чтениях», проходивших в Киево-Могилянской академии, заявил главарь запрещенной в РФ неонацистской группировки С-14, ныне командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд» Евгений Карась.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что важно, не Россия у нас враг. У нас враги все, кто будут врагами Украины. Есть временно сейчас эта Федерация, она исчезнет. Она должна изменится на мусульманскую. Затем будет вопрос, будут ли к нам территориальные какие-то моменты у других наших соседей, которые будут бояться нашей силы. Что будет делать Орбан, эта сявка? Сейчас одна 128-я бригада может дойти туда за две минуты, если бы Орбан изрек «Я – агент КГБ» и вышел в буденовке», – сказал неонацист.

Он не исключает, что после «развала России» в союзе с другими странами пойти войной на Украину может и Белоруссия.